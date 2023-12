LEON PHAL – LEON PHAL ISHKERO NEW FRENCH TOUCH L’USINE – SCENES ET CINES Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres LEON PHAL – LEON PHAL ISHKERO NEW FRENCH TOUCH L’USINE – SCENES ET CINES Istres, 9 mars 2024, Istres. Révélations de la nouvelle scène jazz française, Léon Phal et Ishkero figurent parmi les groupes les plus stimulants du moment. Cette jeune garde multiplie les concerts et électrise les scènes des festivals, flirtant déjà avec la cour des grands. Entre ferveur jazz et fièvre dancefloor, ils nous offrent ici un live bouillonnant !

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 21:00 Réservez votre billet ici L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres Bouches-du-Rhône Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Code postal 13800 Lieu L'USINE - SCENES ET CINES Adresse RTE DE FOS - RN 569 Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'USINE - SCENES ET CINES Istres Latitude 43.489456 Longitude 4.965949 latitude longitude 43.489456;4.965949

L'USINE - SCENES ET CINES Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/