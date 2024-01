ORANGE BLOSSOM L’USINE – SCENES ET CINES Istres, 8 mars 2024, Istres.

Le concert d’ORANGE BLOSSOM initialement prévu le 6 mai 2023 à l’Usine à Istres est reporté au 8 mars 2024, même lieu et même heure. Les places vendues restent valables pour ce concert. Remboursements autorisés avant la date de report.Orange Blossom, le groupe français, originaire de Nantes incarne un style musical qui mélangediverses origines d’influences arabe et occidentale et unit électro et musiques du monde enrenversant les frontières des genres musicaux.Orange Blossom sillonne les routes de France et du monde entier depuis plus de 20 ans et créel’évènement à chacun de leur passage. Certains écouteront leurs compositions comme des musiquesde films, d’autres entreront en transe aux sons de leurs envolées lyriques.En 2023 Orange Blossom revient avec un nouvel album prévu au printemps 23, qui sera le fruit d’unvoyage physique et sonore à travers le Mali, l’Égypte et Cuba. Cet opus très attendu par les fans,sortira presque 10 après « Under the shade of Violets », qui a marqué un virage dans l’histoire dugroupe et dans lequel on y découvre pour la première fois la voix puissante de la jeune chanteuseégyptienne Hend Ahmed.Un projet unique et d’exception, devenu culte auprès d’une communauté qui suit chacun de leursconcerts avec la même ferveur.

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:00

Réservez votre billet ici

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13