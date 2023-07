Visite guidée de l’Usine de Roubaix L’Usine Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée de l’Usine de Roubaix L’Usine Roubaix Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée de l’Usine de Roubaix Samedi 16 septembre, 10h00 L’Usine Roubaix Réservation à l’Office de Tourisme de Roubaix L’usine de velours Motte est construite en 1903 et se distingue par son architecture d’inspiration médiévale, proche de la filature Motte-Bossut en centre-ville. En 1984, le site devient L’Usine, premier centre de magasins d’usines en France. Découvrez l’histoire et les coulisses de ce lieu à l’occasion d’une visite guidée inédite. L’Usine Roubaix 228 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 31 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

