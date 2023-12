Beach Fossils L’Usine – PTR Genève Catégorie d’Évènement: Genève Beach Fossils L’Usine – PTR Genève, 23 février 2024, Genève. Beach Fossils Vendredi 23 février 2024, 20h30 L’Usine – PTR Plein tarif : CHF 35.- / Tarif réduit : CHF 30.- / Tarif jeune : CHF 25.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 18.- / Tarif festivalier·ère : CHF 15.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Certains groupes ont le don d’écrire des chansons suspendues dans le temps. Comme si l’émotion prenait naturellement le pas sur les empreintes générationnelles. Basant ses compositions sur des accords mélodiques et rêveurs, le quatuor de Brooklyn parvient à synthétiser ce que l’indie rock a produit de meilleur des nineties à nos jours. Un visage intemporel que l’on doit d’abord à Dustin Payseur, chantre d’une new-wave habitée, nostalgique et raffinée. En co-production avec le PTR.

Ouverture des portes à 19h30. Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

L'Usine – PTR Place des Volontaires 4, 1204 Genève

