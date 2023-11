MALVINA + KETY FUSCO L’Usine – PTR Genève, 22 novembre 2023, Genève.

MALVINA + KETY FUSCO Mercredi 22 novembre, 20h30 L’Usine – PTR Billet de 5.- à 25.- CHF

Malvina (FR), fait office d’exception dans l’industrie musicale : pianiste, compositrice, arrangeuse, productrice, chanteuse et pole dancer, cheffe d’orchestre et domina. Artiste accomplie, naviguant entre la pop, l’électro, le punk rock, le métal, la techno et l’hyperpop, elle entérine sa singularité et la consacre en héroïne baroque ultra contemporaine, fascinante et iconoclaste.

BRAT – la première sortie de l’artiste chez Pop Noire est d’une production fine et élaborée à la frontière entre électro et techno, tout en se jouant des codes de la trap et du métal – façon COBRAH, Ghostemane.

Véritable déflagration, le titre est une première prise de parole qui met en scène une jeune femme prenant plaisir à inverser les rôles de domination.

Kety Fusco (CH) a pour sa part étudié la harpe classique au Conservatoire de la Suisse italienne. Depuis, elle a troqué son instrument d’origine pour sa version électronique et transcende son audience avec ses compositions néoclassiques. Novatrice et audacieuse, son approche unique lui a permis de se forger une place de choix sur la scène suisse et internationale.

Ouverture des portes à 20h.

En coproduction avec le PTR.

L'Usine – PTR Place des Volontaires 4, 1204 Genève Genève 8973 +41 22 781 40 04

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

