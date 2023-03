JULES GUISSART – SPACE IN BETWEEN L’USINE Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’Évènement: Drôme

Le Poët-Laval

JULES GUISSART – SPACE IN BETWEEN 25, route de la Faïencerie L'USINE LE HALL DE L'USINE Le Poët-Laval

2023-03-31 10:00:00 – 2023-05-01 18:30:00

L’USINE 25, route de la Faïencerie

Le Poët-Laval

Jules Guissart entretien à travers ses sculptures une relation très concrète avec la matière. Il agit sur celle-ci de manière directe et frontale en choisissant un geste élémentaire et juste pour révéler sa nature intrinsèque.

