Cédille Tour 2023 : Étape 2, Dieulefit ! L’Usine, 2 juin 2023, Le Poët-Laval.

Cédille vous propose de (re)découvrir les tiers-lieux dieulefitois et poët-lavalien !

On constate un véritable engouement pour les tiers-lieux car ils répondent à l’évolution des modes de travail et aux nouvelles attentes citoyennes et professionnelles.

À Dieulefit et Le Poët-Laval, il existe des tiers-lieux de tous types qui proposent un large éventail de services et des activités foisonnantes : espaces de travail partagé, lieux de médiation numérique, lieux de partage entre les générations et bars associatifs.

Durant toute une matinée, nous irons rendre visite à certains tiers-lieux dieulefitois, l’occasion d’être accueilli.e.s et guidé.e.s par les équipes qui font vivre ces projets alternatifs !

Le Cédille Tour est une rencontre joyeuse, animée et participative :

9h00 Accueil et visite de L’Usine à Le Poët-Laval

à Le Poët-Laval 10h15 Présentation du Lien 26 à Dieulefit

à Dieulefit 10h45 Visite du coworking 9h-9h30

11h20 Présentation du projet porté par Leis Eschirous

11h45 Visite du tiers-lieu Le Parc

12h45 Déjeuner au resto du Parc pour ce qui le souhaitent

Avec le soutien du Département de la Drôme et de l’ANCTerritoires.

L'Usine 25a Route de la Faïencerie, 26160 Le Poët-Laval Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T13:00:00+02:00

