Le temps d’un week-end, venez découvrir les artisans de L’Usine à travers leurs différentes pratiques et plongez dans leurs multiples matières : terre, verre, métal, fils, bois…

Venez profiter des démonstrations de savoir-faire dans le cadre si particulier de l’ancienne faÏencerie de Coursanges.

L’usine ouvrira ses portes les 1er et 2 Avril de 10h à 18h en continu, avec petite restauration sur place, animations et ateliers pour adultes et enfants!

Rendez-vous au 25 route de la FaÏencerie, 26160 Poët-Laval

L'Usine 25a Route de la Faïencerie, 26160 Le Poët-Laval Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Ateliers artisans d’art

L’usine