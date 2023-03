Découverte de l’instrument à corde cigar box guitare et autres L’Usine Le Poët-Laval Catégories d’Évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Découverte de l’instrument à corde cigar box guitare et autres L’Usine, 1 avril 2023, Le Poët-Laval. Découverte de l’instrument à corde cigar box guitare et autres 1 et 2 avril L’Usine Bienvenue dans l’univers de la cigar box guitare, un des instruments originel du blues, fait soi-même avec des objets récupérés et au moindre coût !

Des ateliers sont proposés pour petits et grands : ils fabriquent, décorent,

jouent leurs premiers sons et repartent avec leur instrument.

La cigar box ou le diddley bow « one string » prouve qu’on peut fabriquer et

jouer facilement, il nʼy a pas de règles pour jouer de cet instrument.

Cependant, on lʼaccorde et il accompagne beaucoup dʼartistes du monde entier.

De nombreux guitaristes de blues célèbres ont commencé avec une «one

string », instrument courant dans les familles pauvres. L’Usine 25a Route de la Faïencerie, 26160 Le Poët-Laval Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0607188306 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100041767604606 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T10:30:00+02:00 cigar box guitare diddley bow mono corde Philippe Moro

