Billy Nomates L’Usine – Kalvingrad Genève, 8 février 2024, Genève.

Billy Nomates Jeudi 8 février 2024, 21h00 L’Usine – Kalvingrad Sur place : CHF 25.- / Pré-location : CHF 20.- / Tarif festivalier.ère : CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T21:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T21:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:00:00+01:00

Rendez-vous le jeudi 8 février à 21h pour le concert de Billy Nomates à L’Usine – Le Rez.

Avec son franc-parler et son charisme, Billy Nomates laisse libre court à sa verve sur une base instrumentale de synthés et de boites à rythme sonnant délicieusement eighties. C’est tout le talent de la chanteuse, relevant ses influences new wave, post-punk et synthpop au cœur d’un cocktail survitaminé, porté d’une voix puissante et chaleureuse. Une formule irrésistible n’ayant rien d’une recette, la versatilité, la spontanéité et l’attrait viscéral de sa musique contribuant au charme du personnage, une vraie bête de scène.

En collaboration avec Le Rez.

Ouverture des portes à 20h.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

L'Usine – Kalvingrad Place des Volontaires 4, 1204 Genève

