Mad Foxes et Meule L’Usine Istres, dimanche 19 mai 2024.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 21:00:00

fin : 2024-05-19

Le post punk et le kraut garage s’entrechoquent à L’Usine !

MEULE :Explorez le psychédélisme à la King Gizzard, vibrez au son du Kraut allemand des années 70, et plongez dans une expérience musicale dépoussiérée et modernisée. Meule vous invite à une danse animale, collective, où chaque virage et changement de vitesse vous emmèneront dans un space trip jouissif. Un vaisseau modulaire, trônant entre deux batteries, sera le guide de cette aventure audacieuse.



MAD FOXES : Après l’explosif « Ashamed », plongez dans le post-punk flamboyant de Mad Foxes avec leur troisième album, « Inner Battles ». Ce groupe audacieux fusionne le Noise et la Pop, osant marier le punk avec le kitsch des années 80. Imaginez Elton John prenant un café avec Joe Talbot. « Inner Battles » est le fruit d’un processus créatif introspectif, explorant des sentiments intimes et universels liés à la santé mentale. Mad Foxes partage ses sentiments profonds et chaotiques, cherchant l’espoir et la lumière au milieu de la lutte intérieure.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



