The silencers L’Usine Istres, 3 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

. Le groupe propose un mélange de Pop, Rock, Blues, Folk, Country et Soul. Jimme, le leader charismatique, chanteur et auteur-compositeur, évoque ses diverses inspirations et le plaisir de l’expérimentation musicale..

2024-05-16 21:00:00 fin : 2024-05-16 . .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



. The band offers a blend of Pop, Rock, Blues, Folk, Country and Soul. Jimme, the charismatic leader, singer and songwriter, talks about his various inspirations and the pleasure of musical experimentation.

. El grupo ofrece una mezcla de Pop, Rock, Blues, Folk, Country y Soul. Jimme, el carismático líder, cantante y compositor, habla de sus diversas inspiraciones y del placer de la experimentación musical.

. Die Band bietet eine Mischung aus Pop, Rock, Blues, Folk, Country und Soul. Jimme, der charismatische Bandleader, Sänger und Songwriter, spricht über seine verschiedenen Inspirationen und die Freude am musikalischen Experimentieren.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme d’Istres