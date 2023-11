Social Dance L’Usine Istres, 13 avril 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

SOCIAL DANCE est né à Marseille de l’imaginaire de 3 meilleurs amis. Faustine, Thomas et Ange vivent et composent leur musique ensemble..

2024-04-13 21:00:00 fin : 2024-04-13 . .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



SOCIAL DANCE was born in Marseille from the imagination of 3 best friends. Faustine, Thomas and Ange live and compose their music together.

SOCIAL DANCE nació en Marsella de la imaginación de 3 mejores amigos. Faustine, Thomas y Ange viven y componen su música juntos.

SOCIAL DANCE ist in Marseille aus der Fantasie von drei besten Freunden entstanden. Faustine, Thomas und Ange leben und komponieren ihre Musik gemeinsam.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme d’Istres