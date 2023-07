4,7% de liberté ou comment des statisticiens croisent la chèvre de Monsieur Seguin L’Usine Istres, 4 avril 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le retour de La Cordonnerie et de leur ciné-spectacle imprévisible et décalé..

2024-04-04 fin : 2024-04-04 . EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The return of La Cordonnerie and their unpredictable, offbeat film show.

El regreso de La Cordonnerie y su espectáculo cinematográfico imprevisible y fuera de lo común.

Die Rückkehr von La Cordonnerie und ihrem unvorhersehbaren und schrägen Kinospektakel.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme d’Istres