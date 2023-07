Little Rock Story L’Usine Istres, 15 mars 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Les quatre musiciens de Little Rock Story font le grand écart musical entre le rock enjoué des 60’s, le punk décadent des 80’s, la sombre puissance du heavy metal des 90’s et le grunge désabusé des années 2000..

2024-03-15 18:00:00 fin : 2024-03-15 . EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The four musicians of Little Rock Story make the musical leap between the playful rock of the 60s, the decadent punk of the 80s, the dark power of 90s heavy metal and the disillusioned grunge of the 2000s.

Los cuatro músicos de Little Rock Story caminan por la cuerda floja musical entre el rock juguetón de los 60, el punk decadente de los 80, el poder oscuro del heavy metal de los 90 y el grunge desilusionado de los 2000.

Die vier Musiker von Little Rock Story schaffen einen musikalischen Spagat zwischen dem verspielten Rock der 60er Jahre, dem dekadenten Punk der 80er Jahre, der dunklen Kraft des Heavy Metal der 90er Jahre und dem desillusionierten Grunge der 2000er Jahre.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme d’Istres