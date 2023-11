Aliocha Schneider L’Usine Istres, 17 février 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Les influences et sonorités sont multiples, les textes bruts et la voix d’Aliocha Schneider si singulière offre un disque où la fragilité se mêle à l’élégance..

2024-02-17 21:00:00 fin : 2024-02-17 . EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The influences and sounds are multiple, the lyrics raw, and Alyosha Schneider’s singular voice offers an album where fragility blends with elegance.

Las influencias y los sonidos son múltiples, las letras crudas y la singular voz de Alyosha Schneider ofrecen un álbum donde la fragilidad se mezcla con la elegancia.

Die Einflüsse und Klänge sind vielfältig, die Texte roh und Aljoscha Schneiders einzigartige Stimme sorgt für ein Album, in dem sich Zerbrechlichkeit mit Eleganz vermischt.

