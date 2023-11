Patrice L’Usine Istres, 16 février 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Découvrez Patrice, un artiste hors du commun qui échappe aux clichés de notre époque obsédée par les écrans.

2024-02-16 21:00:00 fin : 2024-02-16 . .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover Patrice, an extraordinary artist who escapes the clichés of our screen-obsessed age

Descubra a Patrice, un artista extraordinario que escapa a los clichés de nuestra época obsesionada por las pantallas

Entdecken Sie Patrice, einen außergewöhnlichen Künstler, der sich den Klischees unserer bildschirmbesessenen Zeit entzieht

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Istres