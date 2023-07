Sur la tête des enfants L’Usine Istres, 23 janvier 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Salomé Lelouch signe une nouvelle comédie sur le couple et les faux-semblants. Un casting exceptionnel, une partition vive et percutante, une soirée réjouissante en perspective..

2024-01-23 20:00:00 fin : 2024-01-23 . EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Salomé Lelouch signs a new comedy about couples and pretence. An exceptional cast, a lively, hard-hitting score, a delightful evening ahead.

Salomé Lelouch ha escrito una nueva comedia sobre las parejas y el fingimiento. Un reparto excepcional, una partitura viva y contundente y una velada deliciosa por delante.

Salomé Lelouch hat eine neue Komödie über das Paar und den falschen Schein geschrieben. Eine außergewöhnliche Besetzung, eine lebhafte und eindringliche Partitur, ein erfreulicher Abend in Aussicht.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme d’Istres