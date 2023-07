Ad Vitam d’Alex Vizorek L’Usine Istres, 13 janvier 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Après son dernier spectacle Alex Vizorek est une oeuvre d’art, il fallait à l’humoriste un nouveau défi : un spectacle sur… la mort !.

2024-01-13 20:00:00

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After his last show Alex Vizorek est une oeuvre d?art, the comedian needed a new challenge: a show about? death!

Tras su último espectáculo Alex Vizorek est une oeuvre d’art, el cómico necesitaba un nuevo reto: un espectáculo sobre… ¡la muerte!

Nach seiner letzten Show Alex Vizorek est une œuvre d’art (Alex Vizorek ist ein Kunstwerk), musste der Komiker eine neue Herausforderung annehmen: eine Show über den Tod!

