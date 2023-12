Dédicace avec Alex Vizorek et Guillaume Meurice L’Usine Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 21:30:00

fin : 2024-01-12 Papa du « Supo Super Star », Alex Vizorek et son acolyte Guillaume Meurice, seront en dédicace à l’Usine le samedi 13 janvier à l’issue du spectacle « Ad Vitam ».

Informations sur le spectacle d’Alex Vizorek auprès du Théâtre de l’Olivier



Les ouvrages:

L’HISTOIRE DU SUPPOSITOIRE QUI VOULAIT ECHAPPER A SA DESTINEE

L’HISTOIRE DU SUPPOSITOIRE QUI VISAIT LA LUNE

et PETIT ELOGE DE LA MEDIOCRITE

sont dores et déjà disponibles à la librairie Arbre-Monde .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

