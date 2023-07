Der Lauf L’Usine Istres, 19 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Der Lauf, c’est l’histoire de la vie, mise en espace par un incroyable duo de circassiens. Advienne que pourra dans ce spectacle chamboule-tout, drôme et surréaliste..

2023-12-19 20:30:00 fin : 2023-12-19 . EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Der Lauf is the story of life, brought to life by an incredible duo of circus artists. Advienne que pourra (come what may) in this uproarious, surrealist show.

Der Lauf es la historia de la vida, llevada a la realidad por un increíble dúo de artistas de circo. Pase lo que pase en este espectáculo desternillante y surrealista.

Der Lauf ist die Geschichte des Lebens, die von einem unglaublichen Zirkusduo in Szene gesetzt wird. In diesem witzigen und surrealistischen Spektakel geht es um die Frage, wie es weitergehen soll.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme d’Istres