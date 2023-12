Malka Family + Pat Angeli Funky Fever L’Usine Istres, 16 décembre 2023 21:00, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Entrez dans le kif de Noël avec un plateau disco composé de : Malka Family, Pat Angeli, + Warm up dès 20h (DJ Mad 21).

2023-12-16 21:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Get into the Christmas spirit with a disco set featuring : Malka Family, Pat Angeli, + Warm up from 8pm (DJ Mad 21)

Entra en la acción navideña con una sesión de música disco con : Malka Family, Pat Angeli, + Warm up a partir de las 20:00 (DJ Mad 21)

Betreten Sie den Weihnachtskif mit einer Disco-Platte bestehend aus : Malka Family, Pat Angeli, + Warm up ab 20 Uhr (DJ Mad 21)

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme d’Istres