Corinne L’Usine Istres, 25 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Corine saison 2 est à la fois, comme l’écrivait Verlaine(et Mylène Farmer) « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Avec son nouvel album Corine se réinvente..

2023-11-25 21:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Corine saison 2 is at once, as Verlaine (and Mylène Farmer) wrote, « neither quite the same, nor quite another ». With her new album, Corine reinvents herself.

Corine season 2 es, como escribieron Verlaine (y Mylène Farmer), « ni la misma, ni la otra ». Con su nuevo álbum, Corine se reinventa.

Corine Saison 2 ist gleichzeitig, wie Verlaine (und Mylène Farmer) schrieb, « weder ganz dieselbe, noch ganz eine andere ». Mit ihrem neuen Album erfindet sich Corine neu.

