Présentation du nouveau théâtre de l’Olivier L’Usine Istres, 25 septembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Présentation du nouveau théâtre de l’Olivier le 25 septembre à partir de 18h à au café-musique l’Usine..

2023-09-25 18:00:00 fin : 2023-09-25 19:30:00. .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation of the new Théâtre de l’Olivier on September 25 from 6pm at the café-musique l’Usine.

Presentación del nuevo Théâtre de l’Olivier el 25 de septiembre a partir de las 18:00 h en el café-musique l’Usine.

Vorstellung des neuen Théâtre de l’Olivier am 25. September ab 18 Uhr im Musikcafé l’Usine.

