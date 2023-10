FFF l’usine Istres, 28 mars 2024, Istres.

FFF Jeudi 28 mars 2024, 20h00 l’usine 28 / 32€

C’est un fait: malgré les très longues vingt-trois années qui ont passé depuis la sortie de Vierge, leur dernier album en date, les quatre membres de FFF n’ont jamais pensé un seul instant à se séparer.

“Il fallait juste que les planètes s’alignent”

Marco Prince, Nicolas Baby, Yarol Poupaud et Krichou Monthieu reviennent en novembre 2023 avec un nouvel album, baptisé I SCREAM, pour le jaillissement des tripes qu’il représente, et renouera en mars 2024 avec la scène, son tout premier amour, le long d’une tournée partout en France avec leur fusion de rock et de funk parée pour faire balloter les corps dans un tourbillon charnel.

“Les concerts, c’est notre espace de jeu, l’absence d’interdit absolu. On sait quand on part mais jamais quand on revient. On a toujours aimé ça plus que tout”,

Nouvel album I SCREAM – 24 novembre

1er single : Les Magazines :

• 1er single Les Magazines disponible : https://fff.lnk.to/LesMagazines

• album I Scream – le 24 novembre : https://fff.lnk.to/IScream

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.scenesetcines.fr/spectacles/fff-2/ »}] [{« link »: « https://fff.lnk.to/LesMagazines »}, {« link »: « https://fff.lnk.to/IScream »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:00:00+01:00

2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:00:00+01:00