Istres Faada Freddy l’usine Istres, 21 mars 2024, Istres. Faada Freddy Jeudi 21 mars 2024, 20h00 l’usine 24 / 28€ Faada Freddy continue de nous surprendre avec son approche musicale intransigeante. Sa musique est entièrement organique, sans aucune technologie. Il utilise son propre corps et sa voix pour recréer les sons des instruments, comme il l’a déjà démontré brillamment sur « The Gospel Journey ».

Inspiré par le gospel, genre musical auquel il reste profondément attaché, Faada Freddy puise ses valeurs artistiques dans les fondements de son art depuis ses débuts au sein du célèbre duo de rap Daara J, dont le nom signifie « l’école de la vie » en wolof.

Date : Jeudi 21 mars

⏰ Heure : à partir de 20h (première partie)

️ Lieu : L’Usine à Istres (13)

Tarifs: 24/28€

