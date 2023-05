KT Gorique / La Frappe l’usine, 17 novembre 2023, Istres.

Future Roots & Future Rap

L’USINE Istres

Vendredi 17 novembre 21h

La rappeuse KT Gorique a créé un style unique, le Future Roots, qui combine le reggae, le hip-hop moderne et la musique africaine, avec des guitares et des instruments traditionnels. Les paroles directes et percutantes de ses chansons abordent de nombreux sujets inspirants, tels que la spiritualité et la transcendance. Son album AKWABA propose également des collaborations, notamment avec Reverie, Taïro, Soom-T, Volodia et Melan. KT Gorique a développé un son hybride et unique qui reflète son héritage métis et sa vision pour l’avenir de la musique.

La Frappe est un projet de rap français propulsé par le festival de musique Marsatac qui se déroule chaque année à Marseille. Le projet est un véritable tremplin pour les jeunes talents du rap marseillais et a contribué à renforcer la scène locale en donnant une visibilité accrue à ses artistes. Parmi les MC’s ayant participé et soutenu à « La Frappe », on peut citer Kofs, Alonzo, SCH ou encore L’Algérino.

Durée 2X 1h15

Tarif 8€

Production Creepy Music / Marsatac

l'usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

