Thomas Fersen l’usine Istres, 17 octobre 2023, Istres.

Thomas Fersen Mardi 17 octobre, 20h00 l’usine De 5 à 20€

Dans un imaginaire empli de souvenirs parisiens, Thomas Fersen nous entraîne dans un tourbillon musical joyeux et intimiste.

Ce fameux frère imaginé s’installe à ses côtés, tel un titi parisien des années 70, et Belleville comme Pigalle se chantent en toute liberté.

Vous retrouverez les chansons intemporelles de Thomas Fersen dans cet univers racontant personnages et paysages de la Capitale française. Une carte postale enjouée !

Après le concert, retrouvez Thomas Fersen en dédicace de son roman publié aux éditions de l’Iconoclaste, avec la complicité de la Librairie l’Arbre Monde d’Istres

l'usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:00:00+02:00 – 2023-10-17T22:00:00+02:00

2023-10-17T20:00:00+02:00 – 2023-10-17T22:00:00+02:00