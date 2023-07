Niro l’usine Istres, 13 octobre 2023, Istres.

Niro, le patron du rap français, est de retour après 18 mois de silence avec son douzième album, « Taulier ». Cet opus exceptionnel célèbre ses 10 ans de carrière avec une diversité, une cohérence et une incisivité remarquables.

Pour cette grande occasion, Niro s’entoure d’invités prestigieux tels que Niska, Alpha Wann, Tayc, Sofiane Pamart et ElGrandeToto, ainsi que du talentueux Tig, dernière signature de son label Ambition Music. « Taulier » révèle toutes les facettes de cet artiste complexe, offrant un voyage au cœur de ses inspirations.

Niro qualifie même cet album de « meilleur album » de sa discographie. Avec des producteurs renommés tels que Voluptyk, Atake et le collectif Wavemakers, la production de l’album est une véritable dream-team. Découvrez le premier extrait « Papa fait le pitre » pour apprécier l’écriture percutante et le rap direct de Niro. L’artiste parvient à relier les époques et à mélanger les styles, tout en captivant l’auditeur avec son charisme naturel.

Son parcours, de l’Orléans au Maroc jusqu’à Blois, est impressionnant et force le respect. Depuis le début des années 2010, Niro s’est démarqué par son talent technique, puissant et audacieux. Avec « Taulier », il continue de repousser les limites du rap français. Ne manquez pas la sortie de cet album le 10 février 2023 et venez vivre la passion musicale de Niro lors de son prochain concert !

Réservez dès maintenant vos places pour le concert de NIRO et soyez parmi les premiers à découvrir ses nouveaux morceaux live !

