Déportivo + Silmarils (+1ère partie Kiko) l’usine, 2 juin 2023, Istres. Déportivo + Silmarils (+1ère partie Kiko) Vendredi 2 juin, 20h30 l’usine 22 / 25€ Le rock indé français des années 90 est de retour!

Le premier groupe, Déportivo est influencé par un rock anglo-saxon à la croisée entre Nirvana à Oasis. Le second, Silmarils donne dans la fusion rock/hip-hop s’inspirant autant des Clash que de Rage Against The Machine.

« Il va y avoir du sport à L'Usine » avec 3 concerts (Kiko, groupe local en 1ère partie) pour le prix d'un! l'usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T00:30:00+02:00

