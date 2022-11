Imelda May l’usine Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Imelda May l’usine, 18 avril 2023, Istres. Imelda May Mardi 18 avril 2023, 21h00 l’usine

32 / 28€

♫♫♫ l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur Originaire de Dublin, Imelda est devenue l’une des artistes féminines les plus célèbres de l’histoire de l’Irlande. Son album « Love Tattoo », qu’elle a elle-même écrit et produit en 2008, est l’album le plus vendu de tous les temps par une artiste féminine irlandaise. Son dernier opus, « 11 Past the Hour », est numéro 1 en Irlande et figure dans le Top 10 au Royaume-Uni. Les derniers albums d’Imelda s’éloignent du style rockabilly revival de ses débuts, avec un genre qui ne rentre dans aucune case, un mélange de rock, de soul, de gospel et de jazz.

Imelda May sera en concert à L’Usine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T21:00:00+02:00

2023-04-18T23:30:00+02:00

