Ana Popovic l’usine, 19 mars 2023, Istres.

Ana Popovic Dimanche 19 mars 2023, 21h00 l’usine

22 / 18€

Souvent surnommée la « Jimi Hendrix au féminin », Ana Popovic est une véritable exception de la scène du blues international. Non seulement elle chante divinement bien, mais elle est également auteure compositrice et une surdouée de la guitare. Née en Serbie, elle vit maintenant à Los Angeles, où elle partage la scène avec de nombreux musiciens talentueux.

Son talent est tel, qu’elle a partagé des scènes en tête d’affiche avec B.B. King, Buddy Guy, Joe Bonamassa et bien d’autres. Nominée pour six Blues Music Awards, presque tous les albums d’Ana ont fait le Top 5 des Billboard Blues Charts. Applaudie par Bruce Springsteen et Billy Gibbons (ZZ Top), elle est probablement aujourd’hui l’une des guitaristes de blues les plus renommées de la planète.

Entourée de cinq musiciens émérites, ses shows sont des rendez-vous immanquables pour les fans de blues, de rock et de guitare virtuose !



