The Stranglers l’usine, 13 mars 2023, Istres. The Stranglers Lundi 13 mars 2023, 21h00 l’usine

28 / 25€

The Stranglers en concert à Istres

Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britanniques si distinctif !

Attendez-vous également à quelques surprises… Au cours de sa dernière tournée le groupe a repensé certains éléments qui viendront s’ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique

