La Guinguette Sonore à l’Usine: Glitch – Parade – Venin Carmin l’usine, 25 février 2023, Istres.

La Guinguette Sonore à l’Usine: Glitch – Parade – Venin Carmin Samedi 25 février 2023, 21h00 l’usine

8€

♫♫♫

https://www.youtube.com/watch?v=N3P898nRi4c

Parade (Post pop – Marseille)

Parade c’est une post pop épique, un chant survolté, des mélodies qui évoquent aussi bien Joy Division que The Strokes, le coup de cœur de l’underground marseillais. Guitares vrillantes, batterie claquante d’un ex-Quetzal Snakes. Sur leur premier EP, la voix sépulcrale imprégnée des fantômes de Ian Curtis et de Elliot Smith, apporte profondeur et rage à ces morceaux taillés pour la scène, entre new-wave, post punk et pop classieuse. Dans un esprit pouvant se rapprocher de Fontaines D.C, Parade balaie les thèmes classiques du rock’n’roll et impose son style, lyrique et brumeux, tout en restant ouvert à l’improvisation. Leur deuxième EP en approche, le décollage de la fusée est proche !

www.facebook.com/PARADE.MRS

https://www.youtube.com/watch?v=WuUnoAM6vhk

Venin Carmin (Dark Pop – Lyon)

Biberonné à l’underground 80’s le plus total mais ne cachant pas son béguin pour la pop, Venin Carmin délivre une cold pop, sans concession, un dark-punk sans détour, comme le feraient une Cindy Lauper dépressive et une Madonna suicidaire. Produit de l’imaginaire déviant de Lula, Venin Carmin, s’anime sous la forme d’un duo avec la venue de Valentine, génie des machines. Ne reculant devant rien, la jeune créature à deux têtes a déjà parcouru les scènes européennes (et même plus avec une tournée au Japon) et enchaîné les premières parties prestigieuses (Boy Harsher, Soft Kill, She past away, Rendez-vous, Belgrado).

www.facebook.com/venincarmin

