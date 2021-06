Chambéry Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne Chambéry, Savoie L’usine de dépollution des eaux usées de Chambéry Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Au côté d’un technicien, vous allez découvrir comment sont traitées vos eaux usées et comment elles sont valorisées. Les techniques de surveillance et nettoyage des réseaux d’eau usées vous seront aussi présentées en présence de matériel ainsi qu’un film de la rénovation des égouts historiques de Chambéry.

Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 20 personnes. Durée 1h30. Prévoir des chaussures fermées.

Venez découvrir l’usine « nouvelle génération » de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne, capable de recycler et de valoriser les sousproduits issus des différents traitements. Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne 298 rue de Chantabord, 73026 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

