L'Usine à talent avec la guinguette sonore Istres, 9 avril 2022

2022-04-09

Istres Bouches-du-Rhône Bière, poulpe & rock’n’roll ! L’usine à talents est de retour. La Guinguette Sonore re-pointe à L’Usine avec trois formations inédites:

GAMI (Pop/Rock – Marseille)

Storm Orchestra (Rock/Groove- Paris)

+33 4 42 56 02 21 http://www.scenesetcines.fr/ Bière, poulpe & rock'n'roll ! Route De Fos – RN 569 L'Usine Istres

