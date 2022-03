L’usine à souvenirs Parc du haut-fourneau U4, 3 avril 2022, Uckange.

L’usine à souvenirs

Parc du haut-fourneau U4, le dimanche 3 avril à 14:00

Lors de cette journée participative, revisitons ensemble, autour d’animations, toutes ces années d’histoires simples, de moments vécus à partir de photos, films, documents et objets divers que l’association Mécilor présentera ou que vous leur amènerez pour nous les faire connaître. Vous avez reconnu le visage d’un parent, d’un ami, d’un camarade sur un document ou une photo, les moyens de numérisation seront mis à votre disposition pour que vous puissiez repartir avec un souvenir ou nous en laisser ! ! Venez en famille, et plonger dans la peau d’un fondeur, grâce à la réalité virtuelle. – On vous donne la parole : le réalisateur Emmanuel Graff vous donnera la parole pour enregistrer vos témoignages. – Reprographie : l’association MECILOR sera à votre disposition pour recueillir les souvenirs papier (photo, dessins, articles de journaux,…) , les vidéos numérisées, les objets. Vous aurez la possibilité de scanner vos documents pour pouvoir récupérer les originaux. – La sidérurgie racontée par les enfants : laissons la parole ou plutôt la plume aux enfants pour illustrer leur vision de la sidérurgie. Les dessins collectés seront présentés aux Journées Européennes du Patrimoine 2022.Un atelier pour les enfants sera proposé, et leur création sera exposé aux Journées Européennes du patrimoine 2022. Et pour immortaliser cette journée, une borne selfie sera mise à votre disposition.

Une usine à souvenir pour partager, se retrouver et rendre encore plus vivant ce lieu qui raconte le passé mais qui permet aussi d’imaginer et de faire vivre de nouvelles histoires.

Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle



2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:30:00