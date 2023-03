Masterclass « L’autoproduction et les réseaux sociaux pour lancer un projet » L’Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78 Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

Yvelines

Masterclass « L’autoproduction et les réseaux sociaux pour lancer un projet » L’Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78, 24 mars 2023, Rambouillet. Masterclass « L’autoproduction et les réseaux sociaux pour lancer un projet » Vendredi 24 mars, 14h30 L’Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78 Entrée libre Gaël Liger, de la chaîne YouTube « Du son dans les doigts » et guitariste du groupe NZGL vous dévoilera son expérience en matière de lancement de projet, que ce soit du côté de l’autoproduction en studio ou de l’autopromotion à l’aide des réseaux sociaux. L’Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T14:30:00+01:00 – 2023-03-24T18:00:00+01:00

Détails
L'Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78
32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet
Rambouillet
Yvelines

