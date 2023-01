Masterclass Basse avec Guillaume Farley L’Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78 Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

Masterclass Basse avec Guillaume Farley L’Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78, 18 février 2023, Rambouillet. Masterclass Basse avec Guillaume Farley Samedi 18 février, 14h30 L’Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78

Masterclass Basse avec Guillaume Farley L’Usine à Chapeaux / Rambouillet / 78 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Ayant joué aux côtés d’artistes tel que Michel Fugain ou Grand Corps Malade, Guillaume Farley propose une Masterclass au cours de laquelle vous découvrirez les multiples façons de jouer de la basse.

Ouvert aux bassistes de tous niveaux. Venir avec son instrument.

Attention le nombre de participants est limité à 15.

