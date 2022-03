L’Usan fête le rugby Neuvic Neuvic Catégories d’évènement: Dordogne

Neuvic

L’Usan fête le rugby Neuvic, 10 avril 2022, Neuvic. L’Usan fête le rugby Neuvic

2022-04-10 – 2022-04-10

Neuvic Dordogne Neuvic A l’occasion de la venue de Ste Foy la Grande, l’USAN fête le rugby.

12h : repas des partenaires et élus.

13h-18h : Structures gonflables gratuites

13h30 : match excellence B

15h : Spectaculaire arrivée du ballon de match de fédérale 3 suivie du coup d’envoi donné par Lionel Roye champion du monde de triathlon en 2021.

Match suivi d’une démonstration de pilotage de drones par Killian Rousseau, champion du monde des pilotes de drones à Dubaï en 2020.

A la nuit tombée, feu d’artifice par Brézac Artifices.

Animations gratuites.

Entrée match : 10€/adulte (bourriche comprise)., gratuit pour les parents qui accompagnent leurs enfants.

Buvette et petite restauration sur place.

USAN 06 09 10 64 91 A l’occasion de la venue de Ste Foy la Grande, l’USAN fête le rugby.

12h : repas des partenaires et élus.

13h-18h : Structures gonflables gratuites

13h30 : match excellence B

15h : Spectaculaire arrivée du ballon de match de fédérale 3 suivie du coup d’envoi donné par Lionel Roye champion du monde de triathlon en 2021.

Match suivi d’une démonstration de pilotage de drones par Killian Rousseau, champion du monde des pilotes de drones à Dubaï en 2020.

A la nuit tombée, feu d’artifice par Brézac Artifices.

Animations gratuites.

Entrée match : 10€/adulte (bourriche comprise)., gratuit pour les parents qui accompagnent leurs enfants.

Buvette et petite restauration sur place.

USAN 06 09 10 64 91 +33 6 09 10 64 91 A l’occasion de la venue de Ste Foy la Grande, l’USAN fête le rugby.

12h : repas des partenaires et élus.

13h-18h : Structures gonflables gratuites

13h30 : match excellence B

15h : Spectaculaire arrivée du ballon de match de fédérale 3 suivie du coup d’envoi donné par Lionel Roye champion du monde de triathlon en 2021.

Match suivi d’une démonstration de pilotage de drones par Killian Rousseau, champion du monde des pilotes de drones à Dubaï en 2020.

A la nuit tombée, feu d’artifice par Brézac Artifices.

Animations gratuites.

Entrée match : 10€/adulte (bourriche comprise)., gratuit pour les parents qui accompagnent leurs enfants.

Buvette et petite restauration sur place.

USAN 06 09 10 64 91 USAN

Neuvic

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Saint-Astier

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Neuvic Autres Lieu Neuvic Adresse Ville Neuvic lieuville Neuvic Departement Dordogne

Neuvic Neuvic Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvic/

L’Usan fête le rugby Neuvic 2022-04-10 was last modified: by L’Usan fête le rugby Neuvic Neuvic 10 avril 2022 Dordogne Neuvic

Neuvic Dordogne