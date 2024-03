LUSAINT LA RAYONNE Villeurbanne, vendredi 31 mai 2024.

Auteure, compositrice, interprète basée à Manchester, Lusaint a conquit les cœurs avec ses mélodies Jazz/Blues, son expression distinctive et son timbre de voix comparable à celui d’Amy Winehouse.Depuis sa percée en 2019, année au cours de laquelle elle a battu le record quotidien du plus grand nombre de Shazams en 24h, avec la reprise de << Wicked Game » de Chris Isaak qui totalise à ce jour de 12M de vues sur YT. Un tel succès a conduit à des collaborations avec CHANEL, DIOR, Alighieri Jewellery et une apparition à la Fashion Week de Londres cette année. Aujourd'hui, son single << Fool for You » est soutenu en France par 2 réseaux nationaux Europe 1 et Europe 2 et ne cesse de gagner en soutien et diffusion sur les radios indés de province.Sa première date de concert en France se fera le 10 janvier prochain, en acoustique, avec Jazz Radio au Doc 40 de Lyon.Toutes les plateformes de streaming sont également à ses côtés et soutiennent l'artiste en playlists officielles.Son prochain EP sortira courant mai 2024. Tarif : 23.00 - 23.00 euros. Début : 2024-05-31 à 20:00 Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69