L’Usage du Monde – Théâtre de Poche (Paris) THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE, 7 février 2023, PARIS.

L’Usage du Monde – Théâtre de Poche (Paris) THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-04-09 17:30. Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Le Théâtre de Poche-Montparnasse (2-1087216) présente ce spectacle. L’USAGE DU MONDEDe Nicolas BouvierAdaptation : Anne Rotenberg et Gérald StehrAvec Samuel LabartheMise en scène : Catherine Schaub1953. Avec sa Fiat Topolino, un accordéon et 4 mois d’argent en poche, Nicolas Bouvier se lance dans un voyage insolite de plus d’un an et demi à travers les Balkans, en remontant vers l’Inde, avec comme fil conducteur, la musique. Son ami peintre Thierry Vernet le rejoint à Belgrade. Ils serpentent la Turquie, l’Iran, l’Afghanistan. A travers les mots de Nicolas Bouvier, Samuel Labarthe raconte avec émerveillement, tendresse et humour, la rencontre de deux mondes. Un voyage initiatique, hymne à l’altérité et à la fraternité.« On croit faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait » Nicolas BouvierDurée : 1h10 (prévue)Coproduction : Théâtre de Poche-Montparnasse, 42 Production et le Théâtre de Carouge PRESSE :Leur périple est saisissant. (…) L’acteur Samuel Labarthe se fait le passeur de ce voyage face au public. TÉLÉRAMA TTSamuel Labarthe se glisse à merveille dans la peau du journaliste curieux. (…) Très réussi. Bravo la mise en scène signée Catherine Schaub, une orfèvre qui sait jouer l’épure tout en créant une constante animation scénique. PARIS MATCHOn reste pendant une heure dix sous le charme de l’auteur et de son interprète et l’on sort à regret de la salle. L’OBSDe cette voix si agréable, Samuel Labarthe sait dire les mots. Rien qu’à leur écoute, nous partons en voyage.(…) Se faisant passeur, retrouvant les attributs de la jeunesse, joie, émerveillement, obstination, plaisir, gourmandise devivre, le comédien donne vie à cet hymne à la fraternité. Et c’est beau.L’OEIL D’OLIVIERInformations pratiques : Pas accessible en fauteuil roulant. Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises.Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasseTél 01 45 44 50 21 L’Usage du Monde L’Usage du Monde EUR33.0 33.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE PARIS 75, bd du Montparnasse 75006

Le Théâtre de Poche-Montparnasse (2-1087216) présente ce spectacle.

L’USAGE DU MONDE

De Nicolas Bouvier

Adaptation : Anne Rotenberg et Gérald Stehr

Avec Samuel Labarthe

Mise en scène : Catherine Schaub

1953. Avec sa Fiat Topolino, un accordéon et 4 mois d’argent en poche, Nicolas Bouvier se lance dans un voyage insolite de plus d’un an et demi à travers les Balkans, en remontant vers l’Inde, avec comme fil conducteur, la musique. Son ami peintre Thierry Vernet le rejoint à Belgrade. Ils serpentent la Turquie, l’Iran, l’Afghanistan. A travers les mots de Nicolas Bouvier, Samuel Labarthe raconte avec émerveillement, tendresse et humour, la rencontre de deux mondes. Un voyage initiatique, hymne à l’altérité et à la fraternité.

« On croit faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait »

Nicolas Bouvier

Durée : 1h10 (prévue)

Coproduction : Théâtre de Poche-Montparnasse, 42 Production et le Théâtre de Carouge



PRESSE :

Leur périple est saisissant. (…) L’acteur Samuel Labarthe se fait le passeur de ce voyage face au public. TÉLÉRAMA TT

Samuel Labarthe se glisse à merveille dans la peau du journaliste curieux. (…) Très réussi. Bravo la mise en scène signée Catherine Schaub, une orfèvre qui sait jouer l’épure tout en créant une constante animation scénique. PARIS MATCH

On reste pendant une heure dix sous le charme de l’auteur et de son interprète et l’on sort à regret de la salle. L’OBS

De cette voix si agréable, Samuel Labarthe sait dire les mots. Rien qu’à leur écoute, nous partons en voyage.(…) Se faisant passeur, retrouvant les attributs de la jeunesse, joie, émerveillement, obstination, plaisir, gourmandise devivre, le comédien donne vie à cet hymne à la fraternité. Et c’est beau.L’OEIL D’OLIVIER

Informations pratiques :

Pas accessible en fauteuil roulant.

Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises.

Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)

Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58

Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasse

Tél 01 45 44 50 21

.2023-04-09.

Votre billet est ici