L’usage des réseaux sociaux par les adolescents Le Diapason – Université de Rennes 1, 24 novembre 2021, Rennes.

L’usage des réseaux sociaux par les adolescents

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mercredi 24 novembre à 20:30

— Snapchat, Instagram, Tik Tok, Twitch, les adolescents passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Une soirée pour comprendre les usages et les pratiques des adolescents et leurs multiples effets : les effets de genre, d’origine sociale et de territoire sur ces pratiques, sur la sociabilité et le bien-être des utilisateurs ou encore sur la polarisation des idées. Y seront évoqués la place et les déterminants du plaisir dans l’expérience subjective du numérique à l’adolescence. Une occasion pour mieux saisir le modèle économique des réseaux sociaux et les stratégies utilisées par les entreprises du numérique et les influenceurs. **Intervenants :** **Rozenn Décret-Rouillard**, maître de conférences en Sciences de l’éducation, Université RENNES 2 – CREAD 3875 **Thierry PENARD** Professeur d’économie & chercheur au CREM-CNRS, doyen de la fac de sciences éco ► Mercredi 24 novembre à 20h30 au Diapason Réservation & pass sanitaire obligatoires > [Réserver](https://www.billetweb.fr/les-reseaux-sociaux-et-les-adolescents)

Gratuit / Réservation obligatoire / Pass sanitaire

L’usage des réseaux sociaux par les adolescents

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T22:30:00