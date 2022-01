L’usage des biais cognitifs pour faire grandir son business en ligne, 10 février 2022, Paris.

du jeudi 10 février au mardi 15 février à en ligne

**L’usage des biais cognitifs pour faire grandir son business** ————————————————————— **Les 10 et 15 février 2022 à 9h30** ———————————— **Webinar – En ligne** ———————- Les biais cognitifs sont un schéma de pensée trompeur et faussement logique qui influencent nos choix, en particulier lorsqu’il faut gérer une quantité d’informations importantes ou que le temps est limité. Ils sont inconscients, relèvent du réflexe et nous concernent tous. Et si ces biais permettaient de se démarquer sur les réseaux sociaux sans dépenser un euro ? Sans être psychologue, comprendre le fonctionnement de notre cerveau peut aider à attirer et persuader ses futurs clients. Lors de ce webinar, quatre biais cognitifs seront présentés : l’effet de répétition, le biais de représentation visuelle ou encore le biais de preuve sociale et le biais d’intention. **Intervenants :** * Guillaume Serkissian, Marketing Partnership Manager chez Artur’In * Jules Faucher, chef de projet chez Artur’In

Inscription sur le site : https://bit.ly/3G8lNxu

Les biais cognitifs sont un schéma de pensée trompeur et faussement logique qui influencent nos choix, surtout lorsqu’il faut gérer une quantité d’informations importantes ou que le temps est limité.

