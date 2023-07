Via Ferrata avec En Montagne Lus-la-Croix-Haute, 12 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

C’est une approche ludique de la verticalité en toute sécurité. Equipés d’un baudrier et d’une longe, attachés à un câble tout au long du parcours, appréciez le paysage. Evoluez sur les échelons en fer, passerelles, ponts népalais et tyroliennes…..

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It is a fun way to experience the vertical plane in total safety. Equipped with a harness and a rope, attached to a cable along the course, you can enjoy the landscape. Move along iron rungs, footbridges, Nepalese bridges and zip lines ….

Se trata de un divertido acercamiento a la verticalidad con total seguridad. Equipado con un arnés y una cuerda de seguridad, atado a un cable a lo largo del recorrido, disfrute del paisaje. Evoluciona sobre peldaños de hierro, pasarelas, puentes nepalíes y tirolinas….

Es handelt sich um eine spielerische Annäherung an die Vertikalität in aller Sicherheit. Ausgestattet mit einem Klettergurt und einer Leine, die entlang des gesamten Parcours an einem Seil befestigt sind, können Sie die Landschaft genießen. Bewegen Sie sich auf Eisenleitern, Stegen, Nepalbrücken und Seilrutschen….

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois