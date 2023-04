Semaine de l’Alimentation – Quizz et Jeux sur l’Alimentation Place du marché Lus-la-Croix-Haute Catégories d’évènement: Drôme

Lus-la-Croix-Haute

Semaine de l’Alimentation – Quizz et Jeux sur l’Alimentation Place du marché, 7 mai 2023, Lus-la-Croix-Haute. Quizz et jeux sur l’alimentation. Sensibilisation au compostage. Exposition photo de la semaine..

2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 12:00:00. .

Place du marché

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Quizzes and games on food. Composting awareness. Photo exhibition of the week. Concursos y juegos sobre alimentación. Sensibilización sobre el compostaje. Exposición fotográfica de la semana. Quiz und Spiele zum Thema Ernährung. Sensibilisierung für die Kompostierung. Fotoausstellung der Woche. Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Pays Diois

