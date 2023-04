Semaine de l’Alimentation – Lecture sur l’Alimentation Batiment Les Aiguilles Lus-la-Croix-Haute Catégories d’évènement: Drôme

Lus-la-Croix-Haute

Semaine de l’Alimentation – Lecture sur l’Alimentation Batiment Les Aiguilles, 6 mai 2023, Lus-la-Croix-Haute. Lecture à voix haute sur le thème de l’alimentation..

2023-05-06 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-06 12:00:00. .

Batiment Les Aiguilles Bibliothèque

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Read aloud on the theme of food. Lectura en voz alta sobre el tema de la alimentación. Vorlesen zum Thema Ernährung. Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Pays Diois

