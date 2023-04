Semaine de l’Alimentation – Atelier Cuisine et Discussion Salle polyvalente, 5 mai 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Atelier ‘cuisinons notre repas anti gaspi’ et repas partagé. L’après-midi atelier de réflexion autour des déchets alimentaires et temps de création ‘j’imagine le bocal du futur’..

Salle polyvalente

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop ‘let’s cook our anti-waste meal’ and shared meal. In the afternoon, a workshop on food waste and a time of creation ‘I imagine the jar of the future’.

Taller ‘cocinemos nuestra comida antidesperdicio’ y comida compartida. Por la tarde, taller sobre el despilfarro de alimentos y tiempo para crear ‘Me imagino el tarro del futuro’.

Workshop « Kochen wir unser Anti-Gaspi-Essen » und gemeinsames Essen. Am Nachmittag Workshop zum Thema Lebensmittelabfälle und Kreativzeit « Ich stelle mir das Einmachglas der Zukunft vor ».

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Pays Diois