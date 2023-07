Canyoning avec En Montagne Lus-la-Croix-Haute, 3 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

Cette activité ludique se pratique au coeur de la nature dans les torrents de montagne. Equipés de combinaisons néoprène, plongez dans les vasques d’eau claire, descendez en rappel dans les cascades et laissez vous glisser sur des toboggans naturels….

fin : . EUR.

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This fun activity is practiced at the heart of nature in mountain streams. Wearing a neoprene wet suit, you will dive into crystal clear water pools, abseil down waterfalls and slide in natural waterslides …

Esta divertida actividad se practica en plena naturaleza, en arroyos de montaña. Equipado con trajes de neopreno, sumérjase en las cuencas de agua clara, descienda en rappel por las cascadas y deslícese por los toboganes naturales…

Diese spielerische Aktivität wird mitten in der Natur in Gebirgsbächen ausgeübt. Ausgestattet mit Neoprenanzügen tauchen Sie in klare Wasserbecken, seilen sich an Wasserfällen ab und lassen sich auf natürlichen Rutschen hinunterrutschen…

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois