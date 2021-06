Lus-la-Croix-Haute Couleur nature Drôme, Lus-la-Croix-Haute Lus 6-11 ans Couleur nature Lus-la-Croix-Haute Catégories d’évènement: Drôme

Lus-la-Croix-Haute

Lus 6-11 ans Couleur nature, 15 août 2021-15 août 2021, Lus-la-Croix-Haute. Lus 6-11 ans

du dimanche 15 août au dimanche 22 août à Couleur nature

Équitation sur poneys : 2 ou 3 séances (selon la durée du séjour) pour s’initier en douceur aux activités équestres. Balade avec un âne de bât. Bon marcheur, agile et courageux, gourmand mais aussi affectueux… Vos enfants seront conquis ! Et tous les jours selon les envies : soin des poules, balades dans la nature, observation des oiseaux et des traces d’animaux, construction de cabanes, baignade dans la piscine du centre, grands jeux, cuisine, chasse aux trésors, créations artistiques, ateliers d’expression… Un séjour pour découvrir la “colo” en douceur avec un programme dédié aux enfants qui allie nature et loisirs pour le plaisir de tous les jeunes vacanciers.

525

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Couleur nature La jarjatte 26620 Lus-la-Croix-Haute Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Lus-la-Croix-Haute Étiquettes évènement : Autres Lieu Couleur nature Adresse La jarjatte 26620 Ville Lus-la-Croix-Haute lieuville Couleur nature Lus-la-Croix-Haute